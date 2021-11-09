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В Киеве задержали боевика, который руководил пытками в донецкой тюрьме «Изоляция»

09 ноября 2021, 11:29

В Киеве задержали боевика, который руководил пытками в донецкой тюрьме «Изоляция»

В Киеве задержали боевика «ДНР» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который руководил пытками заключенных в донецкой тюрьме «Изоляция». Об этом сообщил бывший пленный, журналист Станислав Асеев.

«В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" — Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря», — написал Асеев в Facebook.

«Палыча» называли главным палачом «Изоляции». Он руководил пытками в этой тюрьме до февраля 2018 года и лично участвовал в издевательствах над пленными. Десятки людей из трех волн обменов дали против него показания, пишет «Радио Свобода».

По их словам, он насиловал, унижал, избивал и жестоко пытал заключенных.

«Он понимал, что у него нет другого выбора. Он жил в "Изоляции", не покидая территорию завода. Боялся, что его убьют, поэтому его психика пошатнулась. Пока он продолжал выполнять свою работу, он сохранял себе жизнь», — рассказал Станислав Асеев в интервью изданию.

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