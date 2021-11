В Еврокомиссии готовят проект по обеспечению школьными автобусами детей в прифронтовой зоне Донбасса

В Европейской комиссии разрабатывают проект по работе школьных автобусов в районах, прилегающих к линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщила руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директора Генерального директората ЕК по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова, передает «Интерфакс-Украина».



Она отметила, что по результатам миссии в регионе Азовского моря планируют оказать конкретную поддержку тем, кто живет вблизи линии соприкосновения.



«В частности, мы разрабатываем проект автобусов для школьников, чтобы дети могли добираться до школы. Мы также уделяем особое внимание региональным неправительственным организациям, поддерживая их институционально, мы уделяем внимание и вопросам поддержки здравоохранения, изучаем с нашими финансовыми институтами и партнерами, где мы можем помочь в плане инфраструктуры», — сказала Матернова.



По ее словам, проект по школьным автобусам может быть реализован в течение нескольких месяцев.



«Уже была изучена ситуация, и я думаю, что наши партнеры, а это будет Программа развития ООН (UNDP, The United Nations Development Programme) и Управление Верховного комиссара ООН по беженцам (UNCR, The United Nations High Commissioner for Refugees), смогут прийти к нам с конкретным результатом, скорее всего, мы говорим о месяцах, и дальше будет тендер для поставщиков автобусов», — пояснила представительница Еврокомиссии.



Матернова также уточнила, что ЕС будет оплачивать автобусы, но текущие расходы — топливо, техническое обслуживание — обычно берут на себя местные партнеры.

Читайте также: Кабмин увеличил субсидии на отопление жителям прифронтовых районов Донбасса