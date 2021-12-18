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С начала суток на Донбассе совершили 7 обстрелов, ранен один военный — штаб ООС

18 декабря 2021, 18:00

С начала суток на Донбассе совершили 7 обстрелов, ранен один военный — штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Из всего числа нарушений, 4 обстрела совершены с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

В районе населенного пункта Широкино боевики применили беспилотный летательный апарат, с которого сбросили снаряд ВОГ-17.

В направлении Пивденного, а также в районе Водяного и Троицкого незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Под Новозвановкой стреляли из гранатометов различных систем.

Раненный украинский военный находится в медицинском учреждении, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, передает пресс-служба штаба.

За прошедшие сутки со стороны пророссийских боевиков зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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