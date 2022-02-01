Зеленский о Минских соглашениях: Я не доволен всеми пунктами, но мы должны как-то деоккупировать ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский, говоря о перспективах реализации Минских договоренностей в полном объеме, заявил, что не доволен всеми пунктами соглашений, но Украина должна способствовать деоккупации неподконтрольных районов Донбасса. Об этом он заявил время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



Он отметил, что Украина ответственно относится к своим обязательствам, а Нормандский формат, в котором были согласованы Минские договоренности, на сегодня является единственной площадкой по урегулированию.



«Я не хочу говорить про пункты "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — сказал президент.



Кроме этого, сообщил Зеленский, параллельно с Нормандским форматом Украина ведёт переговоры о двух- и трехстороннем форматах переговоров с Россией.



«Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то. Мы призываем постоянно собираться в Нормандском формате лидеров четырех стран, и вы понимаете лидер какой страны до сих пор не определился — собираться или нет. Мы делаем все возможное. Кто-то на это смотрит и говорит: вы делаете что-то, а кто-то понимает, что все возможно», — сказал он.