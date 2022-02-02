Никакого права вето: Кулеба исключил особый статус Донбасса по российскому варианту

Особого статуса Донбасса с так называемым «правом вето» и влиянием на общую политику Украины, как этого хочет Россия, не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.



«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — подчеркнул Кулеба.



Он отметил, что Украина проводит «очень глубокую реформу децентрализации» и готова работать над реализацией Минских соглашений.



«Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — добавил глава МИД.