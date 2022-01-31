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Кулеба о частичном отводе войск РФ от границы: Рано делать выводы

31 января 2022, 15:17

Кулеба о частичном отводе войск РФ от границы: Рано делать выводы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя заявления российского Министерства обороны об отводе части войск из Западного военного округа, граничащего с Украиной, заявил о преждевременности давать какую-либо оценку намерениям России. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 31 января.

Кулеба отметил, что сперва стоит убедиться в том, что происходит именно то, о чем заявляют в Минобороны России.

«С одной стороны любое объявление Россией об отводе войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны — на данный момент достоверно неизвестно, откуда именно отводятся эти подразделения, в каком объеме и каким образом это отведение способствует деэскалации ситуации. Мало сказать, что мы что-то отводим», — сказал он.

Министр подчеркнул, что недоверие к заявлениям и действиям России по-прежнему сохраняется.

29 января Россия объявила о частичном отводе войск из Западного военного округа, граничащего с Украиной, после «завершения учений». 

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