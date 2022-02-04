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Стратегия запугивания со стороны РФ не работает - Кулеба

04 февраля 2022, 11:34

Стратегия запугивания со стороны РФ не работает - Кулеба

Стратегия запугивания, которую Россия пытается предпринять в отношении Украины, не работает. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Эта неделя стала успешной для украинской дипломатии. Мы достигли результатов, на которые рассчитывали. При этом все визиты не просто ради официоза. Партнеры привозят с собой поддержку конкретную поддержку — финансовую или в сфере безопасности», — сказал он.

По словам Кулебы, Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия выделила дополнительные 88 миллионов фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, а страны Бухарестской девятки готовят решения, касающиеся поддержки Украины по вопросу военной помощи.

Комментируя украинско-российские отношения, глава МИД подчеркнул, что стратегия запугивания, которую предпринимает РФ, не работает.

«Стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд РФ проиграла. Риски остаются. Мы продолжаем готовиться к любому сценарию событий. Мы будем усиливаться, развивать взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми игроками региона», — заявил Кулеба.

«Возможно, руководство РФ рассчитывало, что Украину оставят наедине, а оказалось наоборот - в одиночестве осталась Россия со своими войсками и угрозами. Нам удалось мобилизовать наибольшую поддержку против агрессии РФ с 2014 года», — подытожил глава МИД.

Кулеба заявил, что Украине никто из партнеров не навязывает выполнение Минских соглашений на условиях РФ.

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