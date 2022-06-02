«ДНР» заявила, что украинских пленных могут привлечь к «восстановлению городов»

Украинских военнопленных, которых удерживают на подконтрольной группировке «ДНР» территории, могут после «суда» привлечь к «восстановлению городов». Об этом сообщил глава так называемого «минюста ДНР» Юрий Сироватко в эфире российского «Первого канала».



Как уверяет Сироватко, более 100 украинских военнопленных «по результатам расследования перемещены в СИЗО». Он заявил, что это уже «категория подозреваемых преступников», и решение по ним будет принимать «суд».

Ранее глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин утверждал, что более 5 тысяч украинских военных находятся в плену на подконтрольной группировке территории.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Российские СМИ писали, что часть «азовцев» вывезли в Россию, это признали и в самой «ДНР».



Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».