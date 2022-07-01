Россия открыла пункт раздачи паспортов в Луганске. Раньше нужно было ехать в Ростовскую область

В Луганске открыли пункт выдачи российских паспортов. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.
Заместитель «министра внутренних дел ЛНР» Михаил Параскеев заявил о том, что в ближайшее время на территории, подконтрольный группировке «ЛНР» будут открыты еще несколько подобных пунктов.
Ранее для получения российского гражданства жителей неподконтрольной Луганщины отправляли в Ростовскую область.
Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.
В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.