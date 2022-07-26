Андрющенко розповів про бажання окупантів перейменувати Маріуполь на Жданов. У «ДНР» заперечують

26 липня 2022, 14:35

Андрющенко розповів про бажання окупантів перейменувати Маріуполь на Жданов. У «ДНР» заперечують

В окупованому Маріуполі розглядають можливість повернення місту радянської назви Жданов. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, пославшись на інтерв'ю керівника місцевого ветеранського руху Афганістану Василя Туряниці.

Андрющенко написав, що разом із проведенням псевдореферендуму про приєднання до Росії розглядається і перейменування Маріуполя на Жданов.

Цю назву мало місто за часів СРСР з 1948 по 1989 рік.

Водночас поки що жодної інформації про можливу зміну назви Маріуполя від угруповання «ДНР» не надходило. Запущений «ДНР» телеграм-канал» «Слухам.нет» стверджує , що слова Туряниці про перейменування Маріуполя це його приватна думка.

Раніше в угрупуванні «ДНР» повідомили , що стаціонарний телефонний зв'язок на підконтрольному угрупованню «ДНР» території переводиться з 1 серпня на російський код.

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