«Помстимося за кожного»: Залужний — про покарання за злочини проти українських військових

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що всіх винних у звірствах проти українських військових буде покарано.



«Росія — держава-терорист. Звірства росіян, які вони чинять із нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи знівеченого побратима», — наголосив головком ВСУ.



Він зазначив, що на відміну від російських військових злочинців, українська сторона дотримується норм міжнародного гуманітарного права.



«Водночас ми зробимо все можливе та неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер та мирних громадян. Ці злочини не мають терміну давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі», — наголосив Залужний.

Вночі на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.



У полку «Азов» заявили , що з'ясовують імена загиблих та постраждалих своїми каналами, на місце події виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.



У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.