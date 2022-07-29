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Массовое убийство пленных в Еленовке: Украинские силовые ведомства и омбудсмен выступили с заявлением

Обновлено
29 июля 2022, 20:44

Массовое убийство пленных в Еленовке: Украинские силовые ведомства и омбудсмен выступили с заявлением

Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и уполномоченный Верховной Рады по правам человека требуют от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный Россией  в оккупированной Еленовке. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, обнародованном в пятницу.

«Требуем от ООН и МККК, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ», — говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв немедленно направить представителей ООН, МККК, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в поселок Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии.

В документе отмечается, что совершенный россиянами взрыв является «циничным террористическим актом, военной провокацией и классической false flag operation, целью которого является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе».

«ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не производила ракетных и артиллерийских обстрелов пгт Еленовка», — подчеркивается в документе.

Уточняется, что 16 мая, при посредничестве ООН и МККК, начался процесс эвакуации защитников Мариуполя с территории завода «Азовсталь», который длительное время был окружен и находился под ударами российских войск.

«Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и сдачи украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и МККК. Данный формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, участвовавшими в переговорах. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них — 95 защитников "Азовстали"», — сообщается в заявлении.

В нем подчеркивается, что ключевым условием выбранного формата было «обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников, однако данная гарантия была цинично нарушена».

«В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт Еленовка произошло организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей», — говорится в документе.

Ночью на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.

В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.

В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.

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