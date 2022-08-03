Понад 800 людей евакуювалися з Донбасу за два дні — Верещук

Понад 800 жителів Донецької області було евакуйовано протягом 1 та 2 серпня. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.



«За 1 та 2 серпня вдалося виїхати 821 людині з Донецької області, з них 185 дітей, а також 49 маломобільних», — розповіла Верещук.



Вона наголосила, що під час евакуаційного рейсу люди оформили документи на отримання матеріальної допомоги. А коли вони прибули до місця проживання, працівники соцзахисту видали перші гроші.



«Ми розуміємо, що треба прийти до людей і там їм надати допомогу. Кеш перші виплати, а потім на картки», — повідомила чиновниця.



Переселенців із Донбасу евакуювали переважно у центральні області України, на Кіровоградщину, Полтавщину, Житомирщину, Рівненщину та Вінниччину.



За словами Верещук, понад 500 тисяч людей перемістяться з небезпечних регіонів перед опалювальним сезоном та шукатимуть притулку у центральних та західних областях. Страх у людей перед евакуацією полягає в тому, що вони не знають, що на них чекає. Багато хто не має інформації про те, що держава про них піклуватиметься — привезе, розселить, дасть допомогу та можливість перезимувати.

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. 2 серпня, Верещук оголосила про початок обов'язкової евакуації з Донбасу.



Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини у безпечні райони 13 західних та центральних областей.



Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватися.