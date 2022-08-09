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Стивен Сигал приехал в оккупированную Еленовку, где погибли военнопленные

09 августа 2022, 18:12

Стивен Сигал приехал в оккупированную Еленовку, где погибли военнопленные

Американский актер Стивен Сигал посетил оккупированную часть Донецкой области. Об этом сообщает «Соловьев Live».

Отмечается, что актер побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где  погибли украинские военнопленные.

Стивен Сигал известен своими прокремлевскими взглядами.

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В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предварительные выводы международных экспертов, заявил, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.

Минобороны РФ опубликовало фамилии 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.

Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Еленовке, хотя обещала пригласить их.

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