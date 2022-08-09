Стівен Сігал приїхав до окупованої Оленівки, де загинули військовополонені

09 серпня 2022, 18:12

Стівен Сігал приїхав до окупованої Оленівки, де загинули військовополонені

Американський актор Стівен Сігал відвідав окуповану частину Донецької області. Про це повідомляє «Соловйов Live».

Наголошується, що актор побував на руїнах ізолятора в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Стівен Сігал відомий своїми прокремлівськими поглядами.

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У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.

Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.

Міноборони РФ опублікувало прізвища 48 загиблих та 73 поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.

Росія досі не надала доступу Червоному Хресту та ООН до колонії в Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.

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