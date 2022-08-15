Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР» продолжает судить пятерых иностранцев в Донецке

15 августа 2022, 19:50

«ДНР» продолжает судить пятерых иностранцев в Донецке

В Донецке оккупационный «верховный суд ДНР» сегодня рассматривал дело взятых в плен иностранцев.

В понедельник, 15 августа так называемый суд допрашивал пятерых участников боевых действий - гражданина Швеции Матиаса Густавссона, Хорватии - Векослава Пребега, а также граждан Великобритании - Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили. По утверждению группировки «ДНР», все пятеро воевали на стороне Украины против российской армии и боевиков. Все они отказываются признавать себя виновными.

Матиас Густавссон заявил, что к нему применялись незаконные методы воздействия.

«Суд» решил, что вернется к рассмотрению дела в начале октября, потому что считает необходимым установить даты фактической сдачи в плен пятерых мужчин. Сейчас в некоторых делах эти даты примерные.

В середине июля BBC писало про британца Джона Хардинга, который оказался в плену на подконтрольной «ДНР» территории. Его узнали на видео, опубликованном российскими СМИ. В ролике он говорит, что ему грозит смертная казнь.

По данным BBC, Хардинга взяли в плен в мае, после того, как украинские военные, остававшиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, приняли решение сдаться.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни. Все они обжаловали приговор и ждут окончательного решения.

15 июля стало известно о смерти Пола Ури. «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова утверждала, что у пленного нашли ряд хронических заболеваний. Среди них — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. В «ДНР» объяснили смерть мужчины «болезнями и стрессом».

В «ДНР» утверждают, что Ури воевал на стороне Украины, однако известно, что британец был волонтером.




Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Иностранцы Наемники

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:50
«ДНР» продолжает судить пятерых иностранцев в Донецке
18:35
Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в июле при обстреле Шахтерска
16:06
ВСУ, вероятно, уничтожили более 100 «вагнеровцев» ударом по базе в Попасной — Гайдай
15:06
В ОП призвали Красный Крест вмешаться в ситуацию с подготовкой «судилища» в Мариуполе
14:35
В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет
13:48
Российские военные вывозят семьи из оккупированного Мелитополя — мэрия
12:53
Опубликованы фото последствий обстрела российской базы ЧВК «Вагнер» в Попасной
11:45
«ДНР»: Сегодня в Донецке погибли два человека от обстрела
09:45
«ДНР» заявила о четырех погибших и 14 раненых от обстрелов за сутки
22:45
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
13:36
Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»
10:16
Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА
23:42
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
20:57
Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину
20:35
В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»
все новости
19:50
«ДНР» продолжает судить пятерых иностранцев в Донецке
18:35
Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в июле при обстреле Шахтерска
18:00
Последствия обстрела Славянска: повреждены три многоэтажки
16:55
В мэрии оккупированного Энергодара сообщили о взрывах в городе
16:17
17 ноября суд в Нидерландах вынесет вердикт по делу о сбитии самолета МН17
16:06
ВСУ, вероятно, уничтожили более 100 «вагнеровцев» ударом по базе в Попасной — Гайдай
15:41
Российские оккупанты массировано обстреляли Черниговскую область
15:06
В ОП призвали Красный Крест вмешаться в ситуацию с подготовкой «судилища» в Мариуполе
14:42
Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток
14:35
В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет
13:48
Российские военные вывозят семьи из оккупированного Мелитополя — мэрия
12:53
Опубликованы фото последствий обстрела российской базы ЧВК «Вагнер» в Попасной
12:40
ВСУ сбили на Донбассе еще один вертолет оккупантов
12:17
В Донецкой области во время ликвидации пожара оккупанты ранили двух спасателей
11:52
Оккупанты не дают запустить Карловскую фильтровальную станцию, обесточенную 13 августа
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела Славянска: повреждены три многоэтажки
15 августа, 18:00
Славянск подвергся очередному обстрелу
15 августа, 10:40
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
14 августа, 22:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты