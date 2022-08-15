«ДНР» продолжает судить пятерых иностранцев в Донецке

В Донецке оккупационный «верховный суд ДНР» сегодня рассматривал дело взятых в плен иностранцев.



В понедельник, 15 августа так называемый суд допрашивал пятерых участников боевых действий - гражданина Швеции Матиаса Густавссона, Хорватии - Векослава Пребега, а также граждан Великобритании - Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили. По утверждению группировки «ДНР», все пятеро воевали на стороне Украины против российской армии и боевиков. Все они отказываются признавать себя виновными.



Матиас Густавссон заявил, что к нему применялись незаконные методы воздействия.



«Суд» решил, что вернется к рассмотрению дела в начале октября, потому что считает необходимым установить даты фактической сдачи в плен пятерых мужчин. Сейчас в некоторых делах эти даты примерные.

В середине июля BBC писало про британца Джона Хардинга, который оказался в плену на подконтрольной «ДНР» территории. Его узнали на видео, опубликованном российскими СМИ. В ролике он говорит, что ему грозит смертная казнь.



По данным BBC, Хардинга взяли в плен в мае, после того, как украинские военные, остававшиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, приняли решение сдаться.



9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни. Все они обжаловали приговор и ждут окончательного решения.



15 июля стало известно о смерти Пола Ури. «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова утверждала, что у пленного нашли ряд хронических заболеваний. Среди них — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. В «ДНР» объяснили смерть мужчины «болезнями и стрессом».



В «ДНР» утверждают, что Ури воевал на стороне Украины, однако известно, что британец был волонтером.







