«ДНР» продовжує судити п'ятьох іноземців у Донецьку

15 серпня 2022, 19:50

«ДНР» продовжує судити п'ятьох іноземців у Донецьку

У Донецьку окупаційний «верховний суд ДНР» сьогодні розглядав справу взятих у полон іноземців.

У понеділок, 15 серпня, так званий суд допитував п'ятьох учасників бойових дій - громадянина Швеції Матіаса Густавссона, Хорватії - Векослава Пребега, а також громадян Великобританії - Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хілі. За твердженням угрупування «ДНР», усі п'ятеро воювали на боці України проти російської армії та бойовиків. Усі вони відмовляються визнавати себе винними.

Матіас Густавсон заявив, що до нього застосовувалися незаконні методи впливу.

«Суд» вирішив, що повернеться до розгляду справи на початку жовтня, бо вважає за необхідне встановити дати фактичної здачі в полон п'ятьох чоловіків. Нині в деяких справах ці дати зразкові.

У середині липня ВВС писало про британця Джона Хардінга , який опинився в полоні на підконтрольній «ДНР» території. Його впізнали на відео, опублікованому російськими ЗМІ. У ролику він каже, що йому загрожує страта.

За даними ВВС, Хардінга взяли в полон у травні, після того, як українські військові, що залишалися на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, вирішили здатися.

9 червня так званий «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, до страти. Усі вони оскаржили вирок і чекають на остаточне рішення.

15 липня стало відомо про смерть Пола Урі. «Омбудсмен ДНР» Дар'я Морозова стверджувала, що у полоненого знайшли низку хронічних захворювань. Серед них — інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низка захворювань серцево-судинної системи. У «ДНР» пояснили смерть чоловіка «хворобами та стресом».

У «ДНР» стверджують, що Урі воював на боці України, проте відомо, що британець був волонтером.

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