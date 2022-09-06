Військовополонені перебувають у смертельній небезпеці — заява родичів

Українські військовополонені, яких утримують в окупованій Оленівці, перебувають у небезпеці. Про це на брифінгу заявила дружина полоненого «азовця», керівниця громадської організації «Жінки зі сталі» Наталія Зарицька.



Зарицька нагадала, що через 25 днів після трагедії ООН створила комісію з розслідування того, що сталося в колонії. Проте група досі не приступила до виконання покладених завдань через небезпеку для візиту представників ООН.



«Той факт, що навіть ціла потужна місія ООН 40 днів не може пробитися до місця публічної страти військовополонених, так само як не може дістатися туди одна з найстаріших міжнародних організацій — МКЧХ, свідчить про те, що наші військовополонені перебувають у смертельній небезпеці», — наголосила дружина полоненого військового.



За її словами, сьогодні Росія не виконує жодної норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. У їхніх родичів немає даних про місцеперебування полонених, з ними немає зв'язку.



«Ми вимагаємо справедливості», — заявила Зарицька.



Також родичі закликали притягнути до відповідальності РФ, справедливо розслідувати теракт в Оленівці та негайно обміняти військовополонених із Маріуполя або забезпечити їхню екстрадицію до третьої країни.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста не перестає вести переговори з Росією для того, щоб отримати доступ на територію слідчого ізолятора в Оленівці, але поки що прогресу в цьому питанні немає.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки загиблих та поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.



3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про намір запустити місію, яка візьметься за встановлення фактів трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.