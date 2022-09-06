Красный крест все еще не может получить доступ к украинским военным в Еленовке

Международный Комитет Красного Креста не перестает вести переговоры с Россией для того, чтобы получить доступ на территорию следственного изолятора в Еленовке, но пока что прогресса в этом вопросе нет. Об этом пишет УНН.



«Пока нет такого доступа. Переговоры ведутся, и они не прекращались все это время. Но, поскольку они несут конфиденциальный характер, подробности мы не можем разглашать», – объяснил представитель МККК в Украине Александр Власенко.



В то же время, он добавил, что сотрудники МККК ведут переговоры с РФ не только для того, чтобы получить доступ на территорию изолятора, но и увидеть людей, которые там находились.



«Речь идет о категории людей, которые ранены, и их, предположительно, перевели куда-то в медицинское учреждение. Вторая категория – это тела тех, кто погиб в результате этой трагедии. У нас есть свои эксперты для судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы сделать выводы, был бы у них такой доступ. И третья категория людей – это те, которые не пострадали, и тоже, предположительно, находятся в каком-то другом месте», – пояснил представитель Красного креста.



Власенко отметил, что как только российская сторона предоставит экспертам доступ непосредственно к украинским военным, которые находились на территории изолятора – появится возможность оказать им помощь.



Красный Крест уже месяц не может получить доступ к месту гибели украинских пленных в следственном изоляторе в оккупированной Еленовке.