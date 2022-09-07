«ДНР» продовжує судити полонених «азовців» за оборону Маріуполя

У угрупуванні «ДНР» повідомили про завершення «розслідування кримінальної справи» щодо 24 військовополонених з полку «Азов».



«Азовців», які захищали український Маріуполь, звинувачують у «…організації дій, спрямованих на насильницьке захоплення влади та зміну конституційного в Донецькій Народній Республікі».



Семеро бійців звинувачують в організації діяльності «Азова», ще 17 – у участі.



Раніше угруповання оголосило «Азов» терористичною організацією. У липні 2022 року стало відомо, що «ДНР» загрожує смертною карою двом бійцям полку «Азов».

8 липня «ДНР» скасувала мораторій на виконання смертних вироків . До цього передбачалося, що положення про виконання страти нового «кримінально-виконавчого кодексу» почнуть діяти з 2025 року.



9 червня «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, які воювали за ЗСУ, до страти.



Адвокат одного із засуджених до страти, британця Шона Піннера, 28 червня подав касаційну скаргу. 1 липня «вирок» оскаржив адвокат марокканця Саадуна Брагіма.