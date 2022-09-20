В НАТО отреагировали на объявление «референдумов» в оккупации

Фальшивые «референдумы» не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



«Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».



Смотрите также:



