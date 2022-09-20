У НАТО відреагували на оголошення «референдумів» в окупації

Фальшиві «референдуми» не мають легітимності та не змінюють характеру агресивної війни Росії проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



«Це подальша ескалація путінської війни. Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України», — наголосив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».



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