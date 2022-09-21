Через «референдум»: Окупанти відправили школи у Запорізькій області на вихідні

На окупованій частині Запорізької області на час «референдуму» діти будуть удома. Про це повідомляють російські «РИА Новости».



«Вихідні оголошені у всіх школах, коледжах та дитсадках Запорізької області 22-27 вересня у зв'язку із заходами безпеки на час референдуму», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули.



Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».



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