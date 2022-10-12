ВСУ продвигаются вперед на Луганщине, а оккупанты пытаются выстроить оборону

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории Луганской области от российских захватчиков. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«ВСУ понемногу продвигаются вперед. Российские оккупационные войска стремительно пытаются выстроить многослойную линию обороны. Они строят в разных местах защитные сооружения, весь первый участок линии фронта активно минируют. В частности, это касается не только мостов и дорог, но и админзданий», — подчеркнул Гайдай.



По его словам, россияне обстреливают украинские позиции преимущественно из реактивной и ствольной артиллерии.



Также глава области сообщил, что украинские военные уже столкнулись с первой волной мобилизованных россиян — это люди гражданских профессий. Некоторые служили в армии, и они сейчас самые опасные, отметил Гайдай.



По его словам, уже освобождены семь населенных пунктов, однако детали о продвижении ВСУ пока что не будут разглашаться.

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