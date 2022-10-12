ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, а окупанти намагаються побудувати оборону

Збройні сили України продовжують звільняти територію Луганської області від російських загарбників. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«ЗСУ потроху просуваються вперед. Російські окупаційні війська стрімко намагаються побудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують у різних місцях захисні споруди, всю першу ділянку лінії фронту активно мінують. Зокрема, це стосується не лише мостів та доріг, а й адмінбудівель», — наголосив Гайдай.



За його словами, росіяни обстрілюють українські позиції переважно з реактивної та ствольної артилерії.



Також очільник області повідомив, що українські військові вже зіткнулися з першою хвилею мобілізованих росіян — це люди цивільних професій. Деякі служили в армії, і вони зараз найнебезпечніші, зазначив Гайдай.



За його словами, вже звільнено сім населених пунктів, проте деталі про просування ЗСУ поки що не розголошуватимуться.

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