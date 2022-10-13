90% українців, які повернулися з полону, страждають на анорексію — Офіс омбудсмена

13 жовтня 2022, 23:09

90% українців, які повернулися з полону, страждають на анорексію — Офіс омбудсмена

Українці, які повернулися з російського полону завдяки обміну, зазнавали знущань з боку окупантів, а 90% з них мають суттєву втрату ваги. Про це розповів голова Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Роман Романюк «Волинській службі новин».

«90% всіх полонених, які повернулися, мають шалену втрату ваги, з них просто знущалися і били. Можна багато жахливих речей говорити, але елементарно — їх не годували чи годували водою. Це жах. 90 % всіх військовополонених страждають на анорексію — це ненормально і є порушення всіх прав», — сказав Романюк.

Офіс омбудсмена активно залучений і включений до переговорних процесів щодо обміну полоненими, вони проходять за підтримки та сприяння омбудсмена Дмитра Лубінця. При цьому Романюк зазначає, що переговори з росіянами точаться дуже складно. За його словами, майже більше половини літа обмінів не було, оскільки «та сторона категорично відмовляється від будь-яких обмінів і процесів».

«Саме завдяки, скажу відверто, великому старанню особисто президента Зеленського цей обмін 215 чоловік відбувся», — додав Романюк.

Глава Секретаріату омбудсмена розповів, що контрнаступ ЗСУ дозволив суттєво збільшити обмінний фонд на тисячі людей.

«Збройні сили вели активні наступальні операції: Ізюм, Лиман, Балаклія. Зрозуміло, що велику кількість знищили, але теж багато захопили в полон. Росіяни здаються, бродячи по полях три-п’ять діб і не розуміючи, хто вони і що вони», - уточнив Романюк.

Романюк не назвав кількість полонених окупантів, але наголосив, що їх чимало.

13 жовтня стало відомо про те, що з російського полону вдалося звільнити ще 20 людей.

11 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з полону 32 офіцери, сержанти та солдати ЗСУ.

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