Зеленський назвав умови розблокування діалогу з Росією

26 жовтня 2022, 19:42

Зеленський назвав умови розблокування діалогу з Росією

Діалог з Росією можливий за умови, що вона дотримуватиметься суверенітету та територіальної цілісності України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський на брифінгу із президентом Республіки Гвінеї-Бісау Умаром Сісоком Ембало, який напередодні зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ембало передав Зеленському, що Росія хоче «налагодити мости та діалог» з Україною. У відповідь президент України розповів лідеру Гвінеї-Бісау про дії Росії щодо України.

«Я розповів президенту, що ми маємо. Це дуже важливо. Я сказав, що мости між тими чи іншими державами... треба, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді про щось у майбутньому можна буде говорити. І з ким говорити», — підкреслив Зеленський.

Крім того, РФ передала Зеленському, що слід розблокувати відносини. За словами президента України, він також підтримує розблокування, а розпочати пропонує з Чорного моря.

На брифінгу підіймалася тема ядерної загрози, в рамках якої Зеленський нагадав про так звану «брудну бомбу», у створенні якої Росія намагається звинуватити Україну.

«Останнім часом, ви знаєте, всі говорять про якусь "брудну" бомбу. Так уся ця риторика йде саме від російської сторони. Загроза саме від них. Вони окупували нашу атомну станцію, загрожують підривом гідроелектростанції», — додав Зеленський.

Зеленський зазначив, що для початку якогось діалогу з РФ, необхідно, щоб Росія поважала суверенітет, кордони та територіальну цілісність України, але поки що цього немає.

Щодо бажання Росії розпочати розмову з Україною, його Зеленський назвав «не більш ніж спланованою риторикою», розрахованою на РФ і держави, які ще не ізолювали політику між своєю державою та РФ.

Керівництво Росії продовжує стверджувати, що Україна нібито планує використати «брудну бомбу». Про це заявив президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед головами делегацій на засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб країн СНД.

Минулими вихідними міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив , що Україна нібито готується використовувати «брудну бомбу» і здійснив низку телефонних дзвінків іноземним міністрам із цього приводу. Після чого США, Британія та Франція відповіли на цю заяву Росії, назвавши її брехнею.

Україна також спростувала наявність у себе "брудної бомби". Про те, що Росія займається дезінформацією на тему «брудної бомби», заявили і в Раді безпеки ООН.

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