Кадыров вернул украинской военной собаку, которую россияне украли у нее на «‎Азовстали»

Глава Чечни Рамзан Кадыров вернул собаку украинской защитнице Ирине Сирик из полка Национальной гвардии Украины «Азов», которая вернулась из российского плена в рамках обмена военнопленными 31 декабря. Об этом Кадыров сообщил в Telegram 5 января.
Американский питбультерьер по Кличке Адик был эвакуирован вместе с защитниками Мариуполя из «Азовстали», а затем вывезен в Россию и передан Кадырову, который дал собаке кличку «Борз».
По словам Кадырова, собака не смогла адаптироваться в новых условиях и с каждым днем ее тоска по хозяйке только росла. Поэтому глава Чечни вернул пса его законной хозяйке — Ирине Сирик.
При этом Кадыров подчеркнул, что передача собаки — это не «своеобразный подарок противоборствующей стороне», а просто передача собаки «законной хозяйке».
31 декабря 140 человек вернулись в Украину из российского плена.
В российском плену пребывают 3 392 военнослужащих Украины, более 15 тысяч военных и гражданских числятся пропавшими без вести.
Более 1,2 тысячи военнопленных украинских силовиков находятся на территории, подконтрольной группировке «ЛНР».