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В плену РФ находится больше трех тысяч защитников, 15 тысяч военных и гражданских — пропали без вести

30 декабря 2022, 18:31

В плену РФ находится больше трех тысяч защитников, 15 тысяч военных и гражданских — пропали без вести

В российском плену пребывают 3 392 военнослужащих Украины, более 15 тысяч военных и гражданских числятся пропавшими без вести. Об этом рассказала советник-уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая в интервью RND.de.

Вербицкая уточнила, что по данным российских органов, в плену находится 3 392 украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, среди которых и военные, и гражданские, считаются пропавшими без вести. По ее словам, данный статус получают те, о ком доподлинно неизвестно, находятся ли они в плену, вывезены насильно в Россию или, возможно, погибли.

Чиновница также рассказала, что РФ постоянно отказывает сотрудникам Международного Комитета Красного Креста в доступе к лагерям для военнопленных, тем самым нарушая Женевскую конвенцию. Если же представители МККК все же получают доступ, военнопленных заранее переводят в другие места содержания.

Ранее сообщалось, что 4 929 писем передано между украинскими военнопленными и их близкими. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Российские оккупанты месяцами удерживают в плену не только украинских военных, но и гражданских жителей Украины. Судьба многих из них неизвестна. Об этом во время брифинга «Рождество в плену» рассказал брат пленного, участник общественной организации «Гражданские в плену» Илья Гончар.

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