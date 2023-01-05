Кадиров повернув українській захисниці собаку, якого росіяни вкрали у неї на «Азовсталі»

Глава Чечні Рамзан Кадиров повернув собаку українській захисниці Ірині Сірік із полку Національної гвардії України «Азов», яка повернулася з російського полону в рамках обміну військовополоненими 31 грудня. Про це Кадиров повідомив у Telegram 5 січня.



Американський пітбультер'єр Адік був евакуйований разом із захисниками Маріуполя з «Азовсталі», а потім вивезений до Росії і переданий Кадирову, який дав собаці прізвисько «Борз».



За словами Кадирова, собака не зміг адаптуватися в нових умовах і з кожним днем її туга за господинею тільки зростала. Тому голова Чечні повернув пса його законній власниці Ірині Сірік.



При цьому Кадиров підкреслив, що передача собаки — це не «своєрідний подарунок протиборчій стороні», а просто передача собаки «законній господині».

31 грудня 140 людей повернулися до України з російського полону.



У російському полоні перебувають 3 392 військовослужбовці України, понад 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими безвісти.



Понад 1,2 тисячі військовополонених українських силовиків перебувають на території, підконтрольній групі «ЛНР».