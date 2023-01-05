Пушилин: Прекращение огня на Рождество не означает, что перестрелок не будет

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин не согласен с решением президента России Владимира Путина о «рождественском перемирии‎», сообщение о котором появилось вечером 5 января.



По его словам, Путин обращался к православным людям, в число которых не входят власти Украины.



Комментируя поручение Путина министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество, Пушилин заявил, что российские войска и боевики в составе этих войск будут «отвечать на ‎провокации противника».



«‎Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения»‎, — заявил Пушилин.

Утром 5 января патриарх Кирилл призвал Россию и Украину прекратить огонь и установить «рождественское перемирие». Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что заявление РПЦ – циничная ловушка и элемент пропаганды.



Вечером 5 января Киев ответил, что переговоров с Россией о «‎рождественском перемирии» не будет.



