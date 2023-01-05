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Пушилін: Припинення вогню на Різдво не означає, що перестрілок не буде

05 січня 2023, 22:10

Пушилін: Припинення вогню на Різдво не означає, що перестрілок не буде

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін не згоден з рішенням президента Росії Володимира Путіна про «різдвяне перемир'я», повідомлення про яке з'явилося ввечері 5 січня.

За його словами, Путін звертався до православних людей, до яких не входить влада України.

Коментуючи доручення Путіна міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню на Різдво, Пушилін заявив, що російські війська і бойовики у складі цих військ «відповідатимуть на провокації противника».

«Рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій з нашого боку. Але це не означає, що ми не відповідатимемо на провокації супротивника! Або дамо хоч якийсь шанс ворогові в цей святковий годинник покращити свої позиції на лінії зіткнення», — заявив Пушилін.

Вранці 5 січня патріарх Кирило закликав Росію та Україну припинити вогонь та встановити «різдвяне перемир'я». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що заява РПЦ – цинічна пастка та елемент пропаганди.

Увечері 5 січня Київ відповів, що переговорів з Росією про «різдвяне перемир'я» не буде.

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