Путин в Кремле встретился с Пасечником и Пушилиным

Путин и Пушилин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с главами группировок «ЛНР» Леонидом Пасечником и «ДНР» Денисом Пушилиным. Об этом сообщают российские «РИА Новости».



«Путин сообщил Пасечнику, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий, и пообещал выделить субсидии на зарплаты и сохранение их работы», — говорится в сообщении.



Кроме того, Путин заявил, что ситуация на подконтрольной группировке территории «остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей».



Российский президент также встретился с Пушилиным, который попросил Путина усилить ПВО группировки, «чтобы прекратить обстрелы городов».





Позже сообщения об этих встречах опубликовала пресс-служба Кремля.

Смотрите также:



