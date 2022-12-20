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Путин в Кремле встретился с Пасечником и Пушилиным

20 декабря 2022, 20:53

Путин в Кремле встретился с Пасечником и Пушилиным

Путин и Пушилин. Фото: пресс-служба Кремля Путин и Пушилин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с главами группировок «ЛНР» Леонидом Пасечником и «ДНР» Денисом Пушилиным. Об этом сообщают российские «РИА Новости».

«Путин сообщил Пасечнику, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий, и пообещал выделить субсидии на зарплаты и сохранение их работы», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин заявил, что ситуация на подконтрольной группировке территории «остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей».

Российский президент также встретился с Пушилиным, который попросил Путина усилить ПВО группировки, «чтобы прекратить обстрелы городов».



Позже сообщения об этих встречах опубликовала пресс-служба Кремля. 

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