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Пушилин записал новогоднее обращение на фоне боевиков

31 декабря 2022, 22:59

Пушилин записал новогоднее обращение на фоне боевиков

Пушилин записал новогоднее обращение на фоне боевиков

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин записал новогоднее обращение в военной обстановке.

На опубликованном видео Пушилин заявил, что приехал отпраздновать новый год в «одно из подразделений».

Его сопровождает депутат Госдумы РФ, бывший «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, а также российский сенатор. Кроме того, вместе с ними стоят боевики в масках.

«Благодаря таким ребятам, которые находятся у меня за спиной и на других участках фронта, и зависит, каким будет 2023 год», — заявил он.

Пушилин добавил, что им «важно освободить исконно русские территории».

31 декабря уже было показано новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В этот раз он записал его не на фоне Кремля, а с военными за спиной.

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