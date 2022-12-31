Пушилин записал новогоднее обращение на фоне боевиков

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин записал новогоднее обращение в военной обстановке.



На опубликованном видео Пушилин заявил, что приехал отпраздновать новый год в «одно из подразделений».



Его сопровождает депутат Госдумы РФ, бывший «премьер-министр ДНР» Александр Бородай, а также российский сенатор. Кроме того, вместе с ними стоят боевики в масках.



«Благодаря таким ребятам, которые находятся у меня за спиной и на других участках фронта, и зависит, каким будет 2023 год», — заявил он.



Пушилин добавил, что им «важно освободить исконно русские территории».



31 декабря уже было показано новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В этот раз он записал его не на фоне Кремля, а с военными за спиной.