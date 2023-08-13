Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 августа

Общество



Статус временной защиты в странах ЕС на 30 июня 2023 года получили 4 млн 65,6 тысяч украинцев.



В Северодонецке Луганской области длительное время не выплачиваются зарплаты.



В селе Урзуф под Мариуполем произошла перестрелка с участием «кадыровцев». Есть жертвы среди гражданского населения. В Чечне сведения о случившемся отвергают. Телеграм-канал ASTRA пишет, что журналисты дозвонились до главы оккупационной администрации села Ивана Топузова. Он говорит, что до сих пор не имеет детальной информации, но на месте ЧП «работал Следственный комитет», и Топузова туда не пустили, сказав: «Не ваше дело».



В Херсонской области грозятся не давать инсулин без паспорта России, обещают сослать украинских детей на линию разграничения, а также не давать гуманитарку. Об этом заявил глава пгт Лазурное, который сейчас находится под контролем РФ.



Боевые действия



Минобороны остановило в Черном море иностранное судно, которое шло в порт Измаила в Одесской области. Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел «предупредительные выстрелы» по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.



Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.



В Донецке в ходе обстрела погиб мужчина, ранена женщина. В Горловке утренним обстрелом ранены два человека.



В результате российского обстрела Донецкой области в воскресенье осколочные ранения получили две женщины.



Российские оккупанты вечером атаковали Белозерку Херсонской области, вследствие чего женщина и мужчина получили ранения, повреждено 12 домов.

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