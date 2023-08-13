Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС достигло почти 4,07 млн — Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС на 30 июня 2023 года получили 4 млн 65,6 тысяч украинцев. Об этом сообщает Евростат.



«По сравнению с концом мая 2023 года количество получателей временной защиты из Украины увеличилось в ЕС на 45 800 человек (+1,1%). Наибольший прирост наблюдался в Германии (+21 830; +2,0%), Чехии (+9 050; +2,7%) и Ирландии (+3 100; +3,7%)», — говорится в сообщении.



Согласно его данным, основными странами ЕС, принимающими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 133,4 тысяч человек; 28% от общего числа), Польша (977,74 тысяч человек; 24%) и Чехия (349,14 тысяч человек; 9%).



С другой стороны, добавил Евростат, в четырех странах наблюдалось снижение числа лиц, пользующихся временной защитой: Польша (-4 700; -0,5%), Португалия (-2 520; -4%), Эстония (-1 885; -5%) и Франция (-985; -1%).



Евростат уточнил, что по сравнению с численностью населения каждого члена ЕС наибольшее количество бенефициаров временной защиты на тысячу человек в июне 2023 года наблюдалось в Чехии (32,2), Польше (26,6), Эстонии (25,8), Болгарии (24,9) и Литве (24,7), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,1 на тысячу человек.



Говорится также, что на 30 июня 2023 года граждане Украины составляли более 98% бенефициаров временной защиты.



Евростат уточнил, что все приведенные данные относятся к предоставлению временной защиты на основании Решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, устанавливающего наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в связи с военным вторжением России и влекущего за собой введение временной защиты.



Согласно данным ООН, всего в Европе на 8 августа было зарегистрировано 5,88 млн беженцев из Украины, а по миру — 6,24 млн.