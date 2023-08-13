Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС достигло почти 4,07 млн — Евростат

13 августа 2023, 17:51

Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС достигло почти 4,07 млн — Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС на 30 июня 2023 года получили 4 млн 65,6 тысяч украинцев. Об этом сообщает Евростат.

«По сравнению с концом мая 2023 года количество получателей временной защиты из Украины увеличилось в ЕС на 45 800 человек (+1,1%). Наибольший прирост наблюдался в Германии (+21 830; +2,0%), Чехии (+9 050; +2,7%) и Ирландии (+3 100; +3,7%)», — говорится в сообщении.

Согласно его данным, основными странами ЕС, принимающими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1 млн 133,4 тысяч человек; 28% от общего числа), Польша (977,74 тысяч человек; 24%) и Чехия (349,14 тысяч человек; 9%).

С другой стороны, добавил Евростат, в четырех странах наблюдалось снижение числа лиц, пользующихся временной защитой: Польша (-4 700; -0,5%), Португалия (-2 520; -4%), Эстония (-1 885; -5%) и Франция (-985; -1%).

Евростат уточнил, что по сравнению с численностью населения каждого члена ЕС наибольшее количество бенефициаров временной защиты на тысячу человек в июне 2023 года наблюдалось в Чехии (32,2), Польше (26,6), Эстонии (25,8), Болгарии (24,9) и Литве (24,7), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,1 на тысячу человек.

Говорится также, что на 30 июня 2023 года граждане Украины составляли более 98% бенефициаров временной защиты.

Евростат уточнил, что все приведенные данные относятся к предоставлению временной защиты на основании Решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, устанавливающего наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в связи с военным вторжением России и влекущего за собой введение временной защиты.

Согласно данным ООН, всего в Европе на 8 августа было зарегистрировано 5,88 млн беженцев из Украины, а по миру — 6,24 млн.

ТЕГИ

Прочее
Беженцы
Организации
Евросоюз

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:08
Жителя оккупированной Луганщины за работу в «МЧС ЛНР» заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
19:06
«ДНР»: Мужчина погиб при обстреле Донецка, ранена женщина
17:24
«ДНР»: Два человека ранены утренним обстрелом Горловки
23:54
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
23:41
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 августа
22:10
В СБУ рассказали подробности ночной атаки дронов в Крыму — СМИ
15:48
В оккупированной Макеевке обстрелян полигон ТБО, ранен мужчина
12:24
Студентов привлекут к строительству драматического театра в оккупированном Мариуполе
00:18
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа
21:00
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал еще один мирный житель
18:30
Шесть человек пострадали во время ДТП в оккупированном Мариуполе
17:21
«ДНР»: За неделю из-за обстрелов погибли 11 человек, в том числе один ребенок
14:57
«ДНР»: При обстреле Донецка пострадал мирный житель
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 августа
22:00
В Донецке больше не будет «МВД ДНР»
20:02
«ДНР» приговорила к 25 годам колонии еще одного бойца «Азова»
17:40
На оккупированной Луганщине в ДТП пострадали три человека, один — погиб
10:47
В «ДНР» заявили о смерти жителя Горловки в ходе обстрела
09:15
«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погибли четыре человека, еще 12 ранены
19:24
«ДНР»: Семь мирных жителей, в том числе подросток, ранены обстрелами в Светлодарске
все новости
22:32
Кириленко: Почти 400 детей с семьями нужно эвакуировать из самых «горячих точек» Донбасса
21:53
РФ вывела на чередование в Черное море надводный ракетоноситель
21:05
Российская армия обстреляла Херсонщину из авиации и артиллерии, есть раненые
20:25
В Донецкой области ранены две женщины — в Торецке и Северске
20:08
Жителя оккупированной Луганщины за работу в «МЧС ЛНР» заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
19:48
У Зеленского отреагировали на остановку Россией судна в Черном море
19:06
«ДНР»: Мужчина погиб при обстреле Донецка, ранена женщина
17:51
Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС достигло почти 4,07 млн — Евростат
17:26
Россияне на ВОТ не будут выдавать аттестаты без наличия российского паспорта — ЦНС
17:24
«ДНР»: Два человека ранены утренним обстрелом Горловки
15:48
Пожар на свалке в Мариуполе. Видео выложили очевидцы
14:58
В Харьковской области мужчина подорвался на мине
14:01
Россияне обстреляли гражданское судно в Черном море и подняли вертолет
13:20
В России заявляют, что сбили два украинских беспилотника в Белгородской области
12:27
В Херсонской области армия России убила шесть человек. Погиб младенец
11:47
Удар по Покровску: еще одна жертва
11:24
Неизвестно, что происходит на Крымском мосту. Спутник покажет — Воздушные силы
10:55
Армия России обстреливает жилые кварталы Авдеевки Донецкой области
10:38
В оккупированном Северодонецке не выплачивают зарплаты — глава ОВА
09:56
Под Мариуполем оккупанты устроили перестрелку — горсовет (дополнено)
все новости
ВИДЕО
В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ► В России показали новый учебник истории: что написано о войне с Украиной ►
12 августа, 23:54
Взрыв беспилотника в Москве. Кадр из видео В центре Москвы сбит беспилотник
11 августа, 11:18
Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории Их записали в «иноагенты»: Максакова, Апахонич, Беньяш — личные истории
10 августа, 18:40
В Сергиево-Посаде РФ горит завод Минобороны РФ, есть пострадавшие. Фото: Российские СМИ В Подмосковье произошел взрыв на заводе, который изготавливает военное оборудование
09 августа, 11:21
Мост в районе Геническа. Фото: ТАСС Нанесены удары по мостам возле Геническа и Чонгара
06 августа, 17:40
Корабль «Оленегорский горняк» получил повреждение. Фото: соцсети Морской дрон подбил российский военный корабль в Новороссийске
04 августа, 10:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама