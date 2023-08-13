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Российская армия обстреляла Херсонщину из авиации и артиллерии, есть раненые

13 августа 2023, 21:05

Российская армия обстреляла Херсонщину из авиации и артиллерии, есть раненые

Российские оккупанты в воскресенье вечером атаковали Белозерку Херсонской области, вследствие чего женщина и мужчина получили ранения, повреждено 12 домов. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

«Российская армия вечером атаковала Херсонщину. В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

Кроме того, на Одрадокаменку россияне сбросили три управляемых авиабомбы. Разрушениям подверглись несколько домов, пострадавших среди гражданских нет.

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