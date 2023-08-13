Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня

Суспільство



Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 30 червня 2023 року отримали 4 млн 65,6 тисячі українців.



У Сєвєродонецьку Луганської області довго не виплачуються зарплати.



У селі Урзуф під Маріуполем сталася стрілянина за участю «кадировців». Є жертви серед цивільного населення. У Чечні відомості про те, що сталося, відкидають. Телеграм-канал ASTRA пише, що журналісти додзвонилися до голови окупаційної адміністрації села Івана Топузова. Він каже, що досі не має детальної інформації, але на місці НП «працював Слідчий комітет» і Топузова туди не пустили, сказавши: «Не ваша справа».



На Херсонщині погрожують не давати інсулін без паспорта Росії, обіцяють заслати українських дітей на лінію розмежування, а також не давати гуманітарку. Про це заявив голова смт Лазурне, який зараз перебуває під контролем РФ.



Бойові дії



Міноборони зупинило у Чорному морі іноземне судно, яке йшло до порту Ізмаїла на Одещині. Росія каже, що один із її військових кораблів зробив «попереджувальні постріли» вантажним судном у Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.



Представник міністерства оборони Туреччини заявив, що йому відомо про інцидент, пов'язаний з кораблем, що прямував до Румунії, і підтвердив, що офіційні особи розслідують його.



У Донецьку під час обстрілу загинув чоловік, поранено жінку. У Горлівці ранковим обстрілом поранено двох людей.



Внаслідок російського обстрілу Донецької області в неділю осколкові поранення отримали дві жінки.



Російські окупанти ввечері атакували Білозерку Херсонської області, внаслідок чого жінка та чоловік отримали поранення, пошкоджено 12 будинків.

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