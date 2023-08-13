«ДНР»: Мужчина погиб при обстреле Донецка, ранена женщина

Мирный житель Донецка погиб в воскресенье вечером при обстреле Куйбышевского района города. Об этом сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.



Происшествие случилось на улице Уткина в поселке Северный. Погибший — мужчина 1956 года рождения. Там же пострадала женщина 1977 года рождения.



Кулемзин добавил, что снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего тот был полностью разрушен. В соседнем доме повреждены фасад, кровля и остекление.