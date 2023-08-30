Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 августа

Общество



Во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы планируют открыть 16 школ. Однако многие находятся только на стадии ремонта, а некоторые – без крыши.



С начала оккупации Россией известно о 44 случаях насильственных исчезновений на Крымском полуострове, сообщили в представительстве президента Украины в АРК. Массовую практику насильственных исчезновений Россия начала активно внедрять и на территориях, оккупированных в результате полномасштабного вторжения 2022 года. По данным ведомства, только в Херсонской области по меньшей мере 600 гражданских стали жертвами насильственных исчезновений с начала оккупации.



В Болгарии арестовали бизнесмена Василия Божкова — бывшего бизнес-партнера погибшего основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.



По данным депутата Мариупольского горсовета Дмитрия Забавина, в захваченном российскими войсками Мариуполе добровольно получили паспорт Российской Федерации менее 5% местных жителей.



Боевые действия



Три жительницы оккупированного Светлодарска ранены при обстреле. Вследствие обстрела Донецка ранены семеро человек. Кроме этого, был поврежден недостроенный жилой комплекс на набережной рядом со школой-лицеем № 5. Раненых нет, пострадало остекление соседнего жилого дома. Вторая ракета попала в пригородный железнодорожный вокзал Донецка.



В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.



Силами российской ПВО в восточной части оккупированного Крыма сбита крылатая ракета, сообщил назначенный РФ глава Крыма Сергей Аксенов. Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи.



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