«Паспортизация» в Мариуполе: известно, сколько людей получили паспорт РФ в оккупированной области

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе добровольно получили паспорт Российской Федерации менее 5% местных жителей. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире Суспільне Спротив.

По его словам, оккупанты, чтобы заставить жителей Мариуполя сменить гражданство, вводят ограничения в предоставлении медицинских услуг. Так, за год оккупации добровольно менее 5% мариупольцев изъявили желание получить паспорт РФ.

«Ситуация с медициной остается очень сложной. Сейчас все больше информации от мариупольцев, что без той тряпки — российского паспорта — уже почти невозможно попасть на прием к врачу, тем более получить медицинскую помощь», — отметил депутат.

Забавин подчеркнул, что медицинская помощь плохого качества, более того, приоритет отдается российским оккупантам.

Кроме того, скорая помощь в городе работает только тогда, когда есть «прилеты», чтобы предоставить медицинскую помощь российским военным.

Напомним, российские оккупанты вывезли из Мариуполя в РФ более тысячи украинских детей, и это не окончательная цифра.