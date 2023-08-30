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«ДНР»: В Донецке от обстрела пострадали семь человек

30 августа 2023, 14:37

«ДНР»: В Донецке от обстрела пострадали семь человек

Последствия удара в центре Донецка. Фото: «ДАН» Последствия удара в центре Донецка. Фото: «ДАН»

Вследствие обстрела Донецка ранены семеро человек. Об этом сегодня заявил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.

По его данным, шесть человек пострадали при обстреле района возле ТЦ «Галактика» — на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 года рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 года рождения.

Еще одна женщина 1948 года рождения пострадала на улице Рубена Ибаррури.

Кроме этого, под обстрел попал и центр города — набережная и пригородный ЖД вокзал Донецка.

В частности, был поврежден недостроенный жилой комплекс на набережной рядом со школой-лицеем № 5. Раненых нет, пострадало остекление соседнего жилого дома. Вторая ракета попала в пригородный железнодорожный вокзал Донецка. Пострадало здание вокзала и трамвайная остановка.

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