Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 серпня

Суспільство



У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують відкрити 16 шкіл. Однак багато хто знаходиться лише на стадії ремонту, а деякі – без даху.



З початку окупації Росією відомо про 44 випадки насильницьких зникнень на Кримському півострові, повідомили у представництві президента України в АРК. Масову практику насильницьких зникнень Росія почала активно впроваджувати і на територіях, окупованих внаслідок повномасштабного вторгнення 2022 року. За даними відомства, лише на Херсонщині щонайменше 600 цивільних стали жертвами насильницьких зникнень з початку окупації.



У Болгарії заарештували бізнесмена Василя Божкова - колишнього бізнес-партнера загиблого засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.



За даними депутата Маріупольської міськради Дмитра Забавіна, у захопленому російськими військами Маріуполі добровільно отримали паспорт Російської Федерації менше ніж 5% місцевих жителів.



Бойові дії



Трьох мешканок окупованого Світлодарська поранено під час обстрілу. Внаслідок обстрілу Донецька поранено семеро людей. Крім цього, було пошкоджено недобудований житловий комплекс на набережній поряд зі школою-ліцеєм № 5. Поранених немає, постраждало скління сусіднього житлового будинку. Друга ракета влучила у приміський залізничний вокзал Донецька.



У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.



Силами російської ППО у східній частині окупованого Криму збито крилату ракету, повідомив призначений РФ голова Криму Сергій Аксьонов. Уламками збитої ракети пошкоджено лінію електропередачі.



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