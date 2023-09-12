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Путин хочет переговоров с Украиной: просит США помочь с отменой на запрет Зеленского

12 сентября 2023, 14:08

Путин хочет переговоров с Украиной: просит США помочь с отменой на запрет Зеленского

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов. Об этом пишет российское издание ТАСС. 

Российский президент выразил желание, чтобы противник прекратил наступление, потому что по его словам Украина пытается «по-максимуму отгрызть кусок территории». 

Он добавил, что РФ не может перестать защищаться, так как украинские военные не останавливаются и продолжают контрнаступление. 

«Как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что скажем? Они будут наступать, а мы скажем: "А мы прекращаем"», — заявил глава Кремля. 

Путин также попросил США повлиять на Украину, чтобы она прекратила свое наступление и села за стол переговоров, при этом отменив указ о запрете на переговоры с РФ, который ранее ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер РФ не зря упомянул про контрнаступление ВСУ, так как его скорость увеличивается и украинские защитники постепенно продвигаются вперед. 

В течение прошлой недели солдаты ВСУ освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении и провели блистательную операцию к югу от Авдеевки, в результате чего силы обороны заняли часть поселка Опытное.

Положительную динамику наступления вооруженных сил Украины также отметил и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив в Киеве, что США видят хороший прогресс контрнаступления.

К тому же сегодня, 12 сентября, появилась информация о возможной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, с радиусом действия в 300 км.

Напомним, 30 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин подписал «договоры» о «включении» оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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