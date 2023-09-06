Блинкен заявил в Киеве, что США видят хороший прогресс контрнаступления ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Киеве, что США видят хороший прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины и пообещал долговременную поддержку. Об этом сообщает «Европейская правда».



Он также заявил, что приехал в Украину, чтобы продемонстрировать твердую поддержку Украины США.



«Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась», — сказал госсекретарь, отметив, что поражен храбростью и стойкостью украинцев.



США, по словам Блинкена, будут сотрудничать с партнерами для того, чтобы помочь Украине восстановиться и становиться сильной экономикой и сильной демократией.

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