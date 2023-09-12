Путін хоче переговорів з Україною: просить США допомогти зі скасуванням на заборону Зеленського

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Україна може розпочати переговори тільки для поповнення ресурсів. Про це пише російське видання ТАРС.



Російський президент висловив бажання, щоб противник припинив наступ, тому що, за його словами, Україна намагається «по-максимуму відгризти шматок території».



Він додав, що РФ не може перестати захищатись, оскільки українські військові не зупиняються і продовжують контрнаступ.



«Як же ми можемо припинити бойові дії, якщо протилежний бік здійснює контрнаступ. Ми що скажемо? Вони наступатимуть, а ми скажемо: "А ми припиняємо"», - заявив глава Кремля.



Путін також попросив США вплинути на Україну, щоб вона припинила свій наступ і сіла за стіл переговорів, при цьому скасувавши указ про заборону на переговори з РФ, який раніше набув чинності за наказом президента України Володимира Зеленського.



Лідер РФ недаремно згадав про контрнаступ ЗСУ, оскільки його швидкість збільшується й українські захисники поступово просуваються вперед.



Протягом минулого тижня солдати ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку та провели блискучу операцію на південь від Авдіївки, внаслідок чого сили оборони зайняли частину селища Опитне.



Про позитивну динаміку наступу збройних сил України також наголосив і держсекретар США Ентоні Блінкен, заявивши у Києві, що США бачать гарний прогрес контрнаступу.



До того ж сьогодні, 12 вересня, з'явилася інформація про можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS з радіусом дії 300 км.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав «договори» про «включення» окупованих територій Донецької, Луганської областей, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.