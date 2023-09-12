Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Путін хоче переговорів з Україною: просить США допомогти зі скасуванням на заборону Зеленського

12 вересня 2023, 14:08

Путін хоче переговорів з Україною: просить США допомогти зі скасуванням на заборону Зеленського

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Україна може розпочати переговори тільки для поповнення ресурсів. Про це пише російське видання ТАРС.

Російський президент висловив бажання, щоб противник припинив наступ, тому що, за його словами, Україна намагається «по-максимуму відгризти шматок території».

Він додав, що РФ не може перестати захищатись, оскільки українські військові не зупиняються і продовжують контрнаступ.

«Як же ми можемо припинити бойові дії, якщо протилежний бік здійснює контрнаступ. Ми що скажемо? Вони наступатимуть, а ми скажемо: "А ми припиняємо"», - заявив глава Кремля.

Путін також попросив США вплинути на Україну, щоб вона припинила свій наступ і сіла за стіл переговорів, при цьому скасувавши указ про заборону на переговори з РФ, який раніше набув чинності за наказом президента України Володимира Зеленського.

Лідер РФ недаремно згадав про контрнаступ ЗСУ, оскільки його швидкість збільшується й українські захисники поступово просуваються вперед.

Протягом минулого тижня солдати ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку та провели блискучу операцію на південь від Авдіївки, внаслідок чого сили оборони зайняли частину селища Опитне.

Про позитивну динаміку наступу збройних сил України також наголосив і держсекретар США Ентоні Блінкен, заявивши у Києві, що США бачать гарний прогрес контрнаступу.

До того ж сьогодні, 12 вересня, з'явилася інформація про можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS з радіусом дії 300 км.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав «договори» про «включення» окупованих територій Донецької, Луганської областей, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський
Інше
контрнаступ перемовини

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:16
«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі
14:28
Суд «ДНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці
13:57
Окупанти на Луганщині «намалювали» явку на псевдовиборах — ОВА
12:58
В Росії хочуть зробити анексію територій України «пам'ятною датою»
10:28
На окупованій Луганщині педагогів набирають за оголошенням у газеті — ОВА
08:55
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 11 вересня
22:20
Приваблюють російських лікарів та екстерном навчають місцевих: в Донецьку розповіли, як борються з нестачею медиків
20:41
В Донецьку на смерть збито військового кореспондента — підозрюють водія-бойовика «ДНР»
20:23
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
19:30
У Донецьку та Макіївці працює ППО
17:07
Окупанти засудили полоненого «азовця» до 25 років ув'язнення
16:48
З Нью-Йорка на Донеччині евакуювали трьох дітей та матір
12:30
«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха
10:38
У Донецькій області окупанти атакували Вугледар понад 30 разів
09:39
У порту захопленого ЗС РФ Маріуполя запустили тепловози — Андрющенко
09:10
У РФ заявили, що «Єдина Росія» перемогла на псевдовиборах в окупації
08:20
«ДНР»: За добу від обстрілів постраждали троє людей
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 вересня
20:08
«ДНР»: Під час обстрілу Макіївки постраждав чоловік
усі новини
15:16
«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі
14:58
Голові фейкового «виборчкому Херсонської області РФ» загрожує 10 років ув'язнення
14:51
Німецький концерн Rheinmetall передав Україні польовий шпиталь
14:45
У Криму почали знімати герби з військкоматів
14:28
Суд «ДНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці
14:10
Росіяни стягують резерви, боячись прориву ЗСУ своєї оборони
14:08
Путін хоче переговорів з Україною: просить США допомогти зі скасуванням на заборону Зеленського
13:57
Окупанти на Луганщині «намалювали» явку на псевдовиборах — ОВА
13:51
Удар по ринку в Костянтинівці: одна з постраждалих померла у лікарні
13:38
РФ завдала удару по відкритій ділянці місцевості в Запорізькому районі - ОВА
13:15
ЗСУ атакували базу безпілотників окупантів на Донеччині
12:58
В Росії хочуть зробити анексію територій України «пам'ятною датою»
12:31
Росія може економити ракети для ударів під час опалювального сезону
12:09
Армія РФ вранці атакувала Красногорівку та Авдіївку: є загиблі та поранені
11:59
У ПАРЄ визнали Росію диктатурою
11:35
Окупаційна «влада» Луганщини платитиме за народження дитини лише через 5 років після отримання паспорта РФ
11:27
За минулий тиждень в Україні зафіксовано 1200 випадків Covid
11:23
Росія на війні використовує нову партію дронів з Ірану — Гуменюк
10:28
На окупованій Луганщині педагогів набирають за оголошенням у газеті — ОВА
10:05
Президент наклав вето на відкриття реєстрів е-декларування через рік
усі новини
ВІДЕО
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55
Авдіївка. Фото: Новини Донбасу Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►
11 вересня, 23:22
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології «Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
11 вересня, 20:23
Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами
10 вересня, 12:51
Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ► Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ►
09 вересня, 21:18
З Авдіївки в Донецьк запустили прапор України. Кадр із відео Авдіївка відзначає день міста: саме звідти запустили прапор України на Донецьк
09 вересня, 13:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама