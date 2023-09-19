Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 сентября

Политика



В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России относительно геноцида украинского народа.



Права человека



Так называемый «верховный суд «ДНР» приговорил к пожизненному заключению с отбыванием в исправительной колонии строгого режима украинского военного Владислава Кулика. Его обвинили в убийстве восьми гражданских жителей Мариуполя.



Общество



Украинская беженка из Мариуполя с терминальной стадией рака вынуждена была пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске, потому что с 13 сентября в Эстонии вступил в силу запрет на проезд для машин с российскими номерами.



С 1 октября на подконтрольной РФ части Донецкой области начнут действовать новые, повышенные тарифы на электроэнергию.



В группировке «ДНР» предложено поэтапное повышение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Данные об этом есть в «постановлении» так называемого в РФ «правительства республики».



В сентябре исполняется год с момента запуска проекта «Хочу жить», за этот период времени получено более 25 тысяч заявок на сдачу в плен, что конвертировалось в сдачу в плен 216 человек.



Боевые действия



Журналисты американского издания The New York Times считают, что удар по рынку в Константиновке могла нанести неисправная украинская ракета, выпущенной из системы запуска «Бук». К такому выводу их подтолкнул анализ, проведенный после взрыва.



Служба безопасности Украины в ходе расследования обстрела 6 сентября рынка в Константиновке пришла к выводу, что удар был нанесен войсками России из комплекса С-300.

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