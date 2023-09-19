В суде ООН начались слушания против РФ относительно геноцида украинского народа

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России относительно геноцида украинского народа. Об этом сообщил Комитет правоохранительной деятельности ВРУ.

Суть иска, как рассказали в парламенте, заключается в том, что РФ совершила преступление агрессии против суверенного государства, мотивируя это, якобы, спасением русскоязычного населения от геноцида.

«Следовательно, перед нашей страной стоит важная задача доказать факт ложного утверждения РФ о совершении Украиной геноцида, которые страна-агрессор использовала как основание для проведения военных действий на территории Украины», — идет речь в сообщении.

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