«ДНР»: засудили к пожизненному заключению украинского военнослужащего

Так называемый Верховный Суд «ДНР» сегодня, 18 сентября, приговорил к пожизненному заключению с отбыванием в исправительной колонии строгого режима украинского военного Владислава Кулика. Его обвинили в убийстве восьми гражданских жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



Отмечается, что период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года Кулык совместно со своими товарищами по службе располагались в городе Мариуполь.



«В указанный период Кулык и его сослуживцы расстреляли из автомата АК-74 восемь гражданских лиц, в том числе одну женщину», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты будут судить двух украинцев по обвинению в «совершении теракта» в Запорожской области. Так называемая «прокуратура Запорожской области» утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет.