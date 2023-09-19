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За год деятельности проекта «Хочу жить» получено более 25 тысяч заявок на сдачу в плен Украины

19 сентября 2023, 12:22

За год деятельности проекта «Хочу жить» получено более 25 тысяч заявок на сдачу в плен Украины

В сентябре исполняется год с момента запуска проекта «Хочу жить», за этот период времени получено более 25 тысяч заявок на сдачу в плен, что конвертировалось в сдачу в плен 216 человек. Об этом сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). 

В целом сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что 256 доменов сайта проекта были заблокированы «Роскомнадзором».

«При этом была осуществлена 21 операция по выводу через линию фронта группы тех (более двух человек), кто сдается. Также есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что еще 1072 человека находятся «в режиме ожидания» — на контакте с проектом, ожидая своей очереди по переводу через линию фронта.

В КШППВ заявили также, что после успешного проведения операции «Синица» количество обращений россиян продолжает расти.

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